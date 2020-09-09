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09 вересня 2020, 09:24 2

В ОБСЄ зафіксували більше тисячі порушень перемир'я на Донбасі

09 вересня 2020, 09:24 2
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Тільки зі стрілецької зброї стріляли 812 разів
Тільки зі стрілецької зброї стріляли 812 разів
Фото: з відкритих джерел
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З початку перемир'я на Донбасі, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала більше 1 тисячі порушень режиму повного припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, серед зафіксованих порушень - 173 вибухи, два снаряда в польоті, 13 освітлювальних ракет і 812 черг і пострілів.

Крім того, за останню звітну добу, в Донецькій області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

У той же час, в Луганській області патруль СММ зафіксував 50 пострілів зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, вчора в зоні ООС двоє військових підірвалися на міні - обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали в лікувальні установи, стан їх здоров'я задовільний.

ОБСЄ Донбас перестрілка бойовики військові
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