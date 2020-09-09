В ОБСЄ зафіксували більше тисячі порушень перемир'я на Донбасі
Тільки зі стрілецької зброї стріляли 812 разів
Тільки зі стрілецької зброї стріляли 812 разів
З початку перемир'я на Донбасі, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала більше 1 тисячі порушень режиму повного припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
Так, серед зафіксованих порушень - 173 вибухи, два снаряда в польоті, 13 освітлювальних ракет і 812 черг і пострілів.
Крім того, за останню звітну добу, в Донецькій області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.
У той же час, в Луганській області патруль СММ зафіксував 50 пострілів зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, вчора в зоні ООС двоє військових підірвалися на міні - обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали в лікувальні установи, стан їх здоров'я задовільний.
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