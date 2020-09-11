В зоні ООС від початку доби зберігається тиша – штаб

Сапери продовжують розмінування територій

Сапери продовжують розмінування територій

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 11 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень перемир`я не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували понад 10 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 42 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 10 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають.

Нагадаємо, минулої доби незаконні військові формування бойовиків тричі порушили домовленності, досягнуті Тристоронньою контактною групою.