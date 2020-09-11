В зоні ООС від початку доби зберігається тиша – штаб
Від початку поточної доби, 11 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень перемир`я не зафіксовано.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
У районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували понад 10 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 42 знайдених вибухонебезпечних предмети.
Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 10 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби незаконні військові формування бойовиків тричі порушили домовленності, досягнуті Тристоронньою контактною групою.