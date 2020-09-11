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В зоні ООС від початку доби зберігається тиша – штаб
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11 вересня 2020, 18:26 3

В зоні ООС від початку доби зберігається тиша – штаб

11 вересня 2020, 18:26 3
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Сапери продовжують розмінування територій
Сапери продовжують розмінування територій
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 11 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень перемир`я не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували понад 10 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 42 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 10 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби незаконні військові формування бойовиків тричі порушили домовленності, досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Донбас ООС мінування військові штаб
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