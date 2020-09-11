У Маріуполі пройшли антитерористичні навчання

Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "злочинців"

Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "злочинців"

У районі проведення операції Об’єднаних сил Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провела дводенні антитерористичні навчання. Остаточна фаза тренувань пройшла у морській акваторії Маріуполя.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Тренування відбувалися на кількох стратегічних об'єктах міста в умовах, максимально наближених до реальних. Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, головною метою навчальних заходів стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

Також наголошується, що учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "злочинців", які за легендою навчань планували здійснити диверсію у місті та захопити судно у Маріупольському морському порту. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних диверсантів.

"Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ детально проаналізувало кожну фазу спецоперації, відзначивши ефективність задіяних сил і засобів. Також представникам задіяних суб'єктів боротьби із тероризмом були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності із протидії терористичним загрозам", - резюмували у СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі Донецької області 10-11 вересня відбудуться антитерористичні навчання з протидії терористичним і диверсійним загрозам в умовах максимально наближених до реальних, жителів міста просили не виходити з дому без особливої необхідності.