В зоне ООС за прошедшие сутки обстрелов не зафиксировано - штаб

По всей линии разграничения наблюдалась тишина

По всей линии разграничения наблюдалась тишина

Фото: flickr

За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8267 гектаров территории и 23 гектаров акватории. Изъято и уничтожено 48 366 взрывоопасных предметов", - отметили в штабе.

Также спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки было завершено восстановление 10 домов, еще на 33 объектах ведутся работы.

Напомним, в ОБСЕ зафиксировали более тысячи нарушений перемирия на Донбассе, только из стрелкового оружия стреляли 812 раз.