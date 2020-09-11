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11 вересня 2020, 18:13

"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків із 6 станцій "червоної” зони

11 вересня 2020, 18:13
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Буде здійснюватись лише висадка пасажирів
Буде здійснюватись лише висадка пасажирів
Фото: flickr
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"Укрзалізниця" припинила продаж квитків із шести станцій, які опинилися у "червоній” зоні карантину.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

Зокрема, квитки на поїзди не будуть продавати із станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга та Славута-1. На цих станція буде проводитися лише висадка пасажирів.

Посадка пасажирів на цих станціях скасовується для наступних поїздів:

  • №81/82 Київ - Ужгород;
  • №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці;
  • №122/121 Миколаїв - Рівне;
  • №88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • №108/107 Одеса - Ужгород;
  • №110/109 Львів - Херсон;
  • №786/785 Київ - Шостка;
  • №774/773 Київ - Шостка;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • №98/97 Ковель - Київ;
  • №43/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ;
  • №601/602 Львів - Тячів;
  • №117/118 Київ - Чернівці.

У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі”, - повідомили в компанії.

Нагадаємо, в Україні оновився перелік "червоних" карантинних зон, у "червоній" зоні 29 адміністративно-територіальних одиниць.

Укрзализныця червона зона поїзд карантин пасажир коронавірус
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