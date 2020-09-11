"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків із 6 станцій "червоної” зони

Буде здійснюватись лише висадка пасажирів

Буде здійснюватись лише висадка пасажирів

Фото: flickr

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

Зокрема, квитки на поїзди не будуть продавати із станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга та Славута-1. На цих станція буде проводитися лише висадка пасажирів.

Посадка пасажирів на цих станціях скасовується для наступних поїздів:

№81/82 Київ - Ужгород;

№136/135 Снятин - Одеса - Чернівці;

№122/121 Миколаїв - Рівне;

№88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№108/107 Одеса - Ужгород;

№110/109 Львів - Херсон;

№786/785 Київ - Шостка;

№774/773 Київ - Шостка;

№45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№98/97 Ковель - Київ;

№43/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ;

№601/602 Львів - Тячів;

№117/118 Київ - Чернівці.

У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі”, - повідомили в компанії.

Нагадаємо, в Україні оновився перелік "червоних" карантинних зон, у "червоній" зоні 29 адміністративно-територіальних одиниць.