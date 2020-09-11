"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків із 6 станцій "червоної” зони
"Укрзалізниця" припинила продаж квитків із шести станцій, які опинилися у "червоній” зоні карантину.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.
Зокрема, квитки на поїзди не будуть продавати із станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга та Славута-1. На цих станція буде проводитися лише висадка пасажирів.
Посадка пасажирів на цих станціях скасовується для наступних поїздів:
- №81/82 Київ - Ужгород;
- №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці;
- №122/121 Миколаїв - Рівне;
- №88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- №108/107 Одеса - Ужгород;
- №110/109 Львів - Херсон;
- №786/785 Київ - Шостка;
- №774/773 Київ - Шостка;
- №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- №98/97 Ковель - Київ;
- №43/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ;
- №601/602 Львів - Тячів;
- №117/118 Київ - Чернівці.
У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі”, - повідомили в компанії.
Нагадаємо, в Україні оновився перелік "червоних" карантинних зон, у "червоній" зоні 29 адміністративно-територіальних одиниць.