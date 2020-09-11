В зоне ООС с начала суток сохраняется тишина – штаб

Саперы продолжают разминирование территорий

Саперы продолжают разминирование территорий

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 11 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений перемирия не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе проведения операции должным образом выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. В частности, саперы разминировали более 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 42 найденных взрывоопасных предметах.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 10 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются.

Напомним, за прошедшие сутки незаконные военные формирования боевиков трижды нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.