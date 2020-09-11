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В зоне ООС с начала суток сохраняется тишина – штаб
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11 сентября 2020, 18:26 1

В зоне ООС с начала суток сохраняется тишина – штаб

11 сентября 2020, 18:26 1
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Саперы продолжают разминирование территорий
Саперы продолжают разминирование территорий
Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 11 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений перемирия не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе проведения операции должным образом выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. В частности, саперы разминировали более 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 42 найденных взрывоопасных предметах.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 10 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 11 сентября 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки незаконные военные формирования боевиков трижды нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

Донбасс ООС минирование военные штаб
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