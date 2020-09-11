На Львівщині напали на приймальню нардепа Олега Синютки

У приміщенні побили вікна

У приміщенні побили вікна

Фото: Олег Синютка Facebook

У місті Жовква Львівської області невідомі побили вікна у громадській приймальні народного депутата від партії «Європейська солідарність», кандидата у мери Львова Олега Синютки.

Про це сам Олег Синютка розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Нардеп вважає, що розбій має політичне підгрунтя:

Для мене очевидно, що це не було банальним хуліганством і вчинений злочин має політичне підґрунтя. Влада використовує старі методи, щоб розколоти суспільство й створити протистояння”, - заявив Синютка, коментуючи напад.

Нині поліція шукає хуліганів та з`ясовує мотиви злочину.

Сьогодні вночі на мою приймальню як народного депутата в місті Жовква було вчинено напад – розбили вікна. ... Опубліковано Олег Синютка Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Нагадаємо, днями "Євросолідарність" висунула Олега Синютку кандидатом у мери Львова.