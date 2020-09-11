На Львівщині напали на приймальню нардепа Олега Синютки
У місті Жовква Львівської області невідомі побили вікна у громадській приймальні народного депутата від партії «Європейська солідарність», кандидата у мери Львова Олега Синютки.
Про це сам Олег Синютка розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Нардеп вважає, що розбій має політичне підгрунтя:
Для мене очевидно, що це не було банальним хуліганством і вчинений злочин має політичне підґрунтя. Влада використовує старі методи, щоб розколоти суспільство й створити протистояння”, - заявив Синютка, коментуючи напад.
Нині поліція шукає хуліганів та з`ясовує мотиви злочину.
Сьогодні вночі на мою приймальню як народного депутата в місті Жовква було вчинено напад – розбили вікна. ...Опубліковано Олег Синютка Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.
Нагадаємо, днями "Євросолідарність" висунула Олега Синютку кандидатом у мери Львова.