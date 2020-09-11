В Минобразования заявили о проникновении неизвестных в здание министерства

Инцидент произошел еще в конце августа, однако заявили о нем только сегодня

Инцидент произошел еще в конце августа, однако заявили о нем только сегодня

Фото из открытых источников

Министерство образования и науки Украины обратилось к правоохранительным органам по поводу проникновения неизвестных лиц в здание ведомства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОН. В сообщении говорится о том,что в конце августа ночью в Министерство образования и науки Украины проникли неизвестные и направились к одной из приемных кабинета здания МОН. В пристройке здания МОН ведется видеофиксация, и на записи было видно, как неизвестные лица путем незаконных действий попали в приемную, а затем и до самого кабинета. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как лица просматривали бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении. Из здания Министерства неизвестные лица вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет", - рассказали в министерстве. МОН считает, что лица, которые незаконно проникли в помещение Министерства, воспользовались своим служебным положением и совершили превышение власти или служебных полномочий. В ведомстве не исключают возможность того, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в т.ч. с целью нанесения ущерба государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН. Министерство направило в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении с целью внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время МОН ожидает принятия соответствующими правоохранительными органами решение о начале досудебного расследования по изложенным фактам. Напомним, сегодня на Львовщине напали на приемную нардепа от "Евросолидарности" Олега Синютки .

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