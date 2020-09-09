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На Донбасі від початку доби зберігається "тиша”
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09 вересня 2020, 19:22 3

На Донбасі від початку доби зберігається "тиша”

09 вересня 2020, 19:22 3
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По всій лінії фронту обстрілів не зафіксовано
По всій лінії фронту обстрілів не зафіксовано
Фото: flickr
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Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - йдеться в повідомленні.

Також серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

В штабі ООС додали, що на території Донецької та Луганської областей триває ліквідація пожеж.

Поблизу Катеринівки військовослужбовці ЗСУ та ДСНС локалізували пожежу на площі 8 гектарів, а поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – на площі 20 гектарів. Водночас у районі урочища Чистий Лиман військовослужбовці та техніка Збройних Сил України гасять незначні осередки вогню”, - повідомили в штабі ООС.

Зазначається, що загрози розповсюдження вогню у напрямку населених пунктів немає.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували більше тисячі порушень перемир'я на Донбасі, тільки зі стрілецької зброї стріляли 812 разів.

ООС штаб АТО обстріли військові пожежа
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