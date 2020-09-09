На Черкащині перезапустили роботу антирейдерського штабу

Його засідання будуть відбуватися регулярно

Його засідання будуть відбуватися регулярно

Фото: ck-oda.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА, передає RegioNews.

За словами Сергійчука, штаб покликаний оперативно реагувати на випадки силового захоплення земель, підприємств і будь-якої власності.

При Черкаській обласній державній адміністрації був створений обласний оперативний штаб з протидії аграрному рейдерству. Потім він став регіональною робочою групою з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. Назви непогані, але інформації про результати – практично немає. Нам та громаді потрібні конкретні дії і конкретні результати. Тому наше завдання – перезавантажити структуру так, щоб вона почала працювати результативно і ефективно боротися з рейдерством”, – сказав голова облдержадміністрації.

Під час засідання штабу Сергійчук спільно із правоохоронцями, представниками Управління культури та охорони культурної спадщини, Держгеокадастру розглянули звернення заявників стосовно питань незаконного захоплення врожаю та незаконної державної реєстрації припинення права оренди на земельні ділянки.

Він закликав керівників правоохоронних органів активізувати роботу в цьому напрямку, розібратися в ситуаціях та притягнути до відповідальності зловмисників.

Засідання штабу мають бути регулярними. Хочу, щоб на кожній наступній зустрічі ми публічно звітували про результати роботи. Така порівняно невелика кількість звернень свідчить лише про одне: про цей штаб підприємці або взагалі не знають, або не довіряють діяльності його складу”, - сказав голова ОДА.

Він зазначив, що оцінку роботі штабу мають дати громадяни і представники бізнесу, які потерпають від беззаконня.

А вони оцінюватимуть виключно за справами. Документальні звіти для статистики нікому не потрібні. Лише реальні результати", – наголосив Сергійчук.

Нагадаємо, 28 серпня президент на Черкащині представив нового очільника ОДА, Сергій Сергійчук пообіцяв працювати на результат.

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