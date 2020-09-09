Уряд виділив сім'ям осіб, які загинули в АТО, 13 млн грн
Це буде одноразова допомога
Це буде одноразова допомога
Сімʼї семи осіб, які загинули в АТО, а також вісім осіб, які стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції, отримають одноразову допомогу від Кабінету міністрів. На це виділили 13 280,85 тис. грн з державного бюджету.
Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду, передає RegioNews з посилання на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.
"Кабмін виділив 13 280,85 тис. грн для надання одноразової допомоги членам сімей 7 осіб, які загинули в АТО та 8 особам, які стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції", — написав Гончаренко.
Нагадаємо, Кабмін просить Раду передбачити допомогу безробітнім не лише на період коронавірусного карантину.
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