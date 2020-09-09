Уряд виділив сім'ям осіб, які загинули в АТО, 13 млн грн

Це буде одноразова допомога

Це буде одноразова допомога

Фото: КМУ

Сімʼї семи осіб, які загинули в АТО, а також вісім осіб, які стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції, отримають одноразову допомогу від Кабінету міністрів. На це виділили 13 280,85 тис. грн з державного бюджету.