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В зоні ООС бойовики порушили "тишу" в районі Кам’янки
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07 вересня 2020, 18:35 2

В зоні ООС бойовики порушили "тишу" в районі Кам’янки

07 вересня 2020, 18:35 2
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Військові продовжують гасити пожежі на території Луганської області
Військові продовжують гасити пожежі на території Луганської області
Фото: flickr
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Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неприцільними пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Кам’янки на Донеччині”, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Луганської області між Лобачевим та Старим Айдаром.

В штабі ООС додали, що сьогодні від отриманих опіків помер один із поранених бійців, які 6 вересня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у районі населеного пункту Новгородське.

Вони їхали в автомобільній розливній станції АРС-14, внаслідок підриву двоє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

Нагадаємо, на Донеччині загинув військовий - бойовики повторно порушили перемир'я.

Донбас ООС війна обстріли штаб АТО звіт
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