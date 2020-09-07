Обстріли на Донбасі: Офіс президента вимагає від Росії вплинути на бойовиків

Україна все ще сподівається досягти миру

Україна все ще сподівається досягти миру

Фото: з відкритих джерел

Офіс президента Володимира Зеленського розглядає вчорашні обстріли на Донбасі як дві окремі провокації і вимагає від Росії вплинути на бойовиків.

Як передає RegioNews, про це йдеться в коментарі ОП "Укрінформу".

"Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою. Ми вимагаємо від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню", - підкреслили в ОП.

В ОП також нагадали, що президент напередодні зібрав екстрену нараду через загострення на Донбасі – і він "вкрай стурбований провокаційними обстрілами і напруженням обстановки".

"Президент ще раз підкреслює, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує усі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, що доведено СММ ОБСЄ. Однак, за потреби, українські військові захищатимуть суверенітет, територіальну цілісність та життя українських громадян, своєчасно та рішуче реагуючи на активність противника", - заявили в Офісі президента.

Нагадаємо, після термінового засідання ТКГ українська делегація заявила, що поодинокі обстріли бойовиків не стануть підставою для зриву перемир'я на Донбасі.