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В зоне ООС боевики нарушили "тишину" в районе Каменки
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07 сентября 2020, 18:35 4

В зоне ООС боевики нарушили "тишину" в районе Каменки

07 сентября 2020, 18:35 4
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Военные продолжают тушить пожары на территории Луганской области
Военные продолжают тушить пожары на территории Луганской области
Фото: flickr
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С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Каменки в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Луганской области между Лобачевом и Старым Айдаром.

В штабе ООС добавили, что сегодня от полученных ожогов скончался один из раненых бойцов, которые 6 сентября подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское.

Они ехали в автомобильной разливной станции АРС-14, в результате подрыва двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, на Донбассе погиб военный - боевики повторно нарушили перемирие.

Донбасс ООС война обстрелы штаб АТО сводка
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