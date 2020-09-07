В зоне ООС боевики нарушили "тишину" в районе Каменки

Военные продолжают тушить пожары на территории Луганской области

Военные продолжают тушить пожары на территории Луганской области

Фото: flickr

С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Каменки в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Луганской области между Лобачевом и Старым Айдаром.

В штабе ООС добавили, что сегодня от полученных ожогов скончался один из раненых бойцов, которые 6 сентября подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское.

Они ехали в автомобильной разливной станции АРС-14, в результате подрыва двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, на Донбассе погиб военный - боевики повторно нарушили перемирие.