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На Донеччині загинув військовий - бойовики повторно порушили перемир'я
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07 вересня 2020, 08:16 11

На Донеччині загинув військовий - бойовики повторно порушили перемир'я

07 вересня 2020, 08:16 11
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Сили ООС були змушені дати відсіч
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За минулу добу проросійські бойовики на Донеччині двічі порушили перемир'я, яке тривало 42 дні. В результаті першого обстрілу був поранений український військовослужбовець, в результаті другого - убитий ще один боєць.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, другий раз окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українським позиціям біля Причепилівки в Луганській області.

В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав несумісні з життям поранення.

У відповідь на обстріл, підрозділи Об'єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі.

Раніше, цим же днем, бойовики з гранатомета прицільно обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Красногорівки, в результаті чого отримав поранення український військовий.

Також, в районі населеного пункту Новгородське автомобільна розливна станція АРС-14 підірвалася на невідомому вибуховому пристрої, в результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців.

"Сьогодні, слідуючи до місця гасіння окремих осередків тління в районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Обом бійцям надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку супротивника не зафіксовано.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, після термінового засідання ТКГ українська делегація заявила, що поодинокі обстріли бойовиків не стануть підставою для зриву перемир'я на Донбасі.

ООС бойовики Донбас обстріли війна ОРДЛО
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