На Донеччині загинув військовий - бойовики повторно порушили перемир'я

Сили ООС були змушені дати відсіч

Сили ООС були змушені дати відсіч

За минулу добу проросійські бойовики на Донеччині двічі порушили перемир'я, яке тривало 42 дні. В результаті першого обстрілу був поранений український військовослужбовець, в результаті другого - убитий ще один боєць.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, другий раз окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українським позиціям біля Причепилівки в Луганській області.

В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав несумісні з життям поранення.

У відповідь на обстріл, підрозділи Об'єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі.

Раніше, цим же днем, бойовики з гранатомета прицільно обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Красногорівки, в результаті чого отримав поранення український військовий.

Також, в районі населеного пункту Новгородське автомобільна розливна станція АРС-14 підірвалася на невідомому вибуховому пристрої, в результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців.

"Сьогодні, слідуючи до місця гасіння окремих осередків тління в районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Обом бійцям надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку супротивника не зафіксовано.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, після термінового засідання ТКГ українська делегація заявила, що поодинокі обстріли бойовиків не стануть підставою для зриву перемир'я на Донбасі.