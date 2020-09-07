СБУ вивезла з ОРДЛО бойовика-інформатора, який розповів про роль РФ у війні

Він повідомив про участь кадрових російських військових в координації дій найманців

Він повідомив про участь кадрових російських військових в координації дій найманців

Фото: з відкритих джерел

Контррозвідника Служби безпеки України вивезла з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону терористичної організації "ДНР", який надав інформацію про злочини терористів і про російську агресію, що триває в регіоні.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресцентр СБУ.

Чоловік повідомив про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону", - йдеться у повідомленні.

Перевірка СБУ підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

З огляду на це, рішенням суду колишній боєвика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, після термінового засідання ТКГ українська делегація заявила, що поодинокі обстріли бойовиків не стануть підставою для зриву перемир'я на Донбасі.