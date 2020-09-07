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07 вересня 2020, 11:19 13

СБУ вивезла з ОРДЛО бойовика-інформатора, який розповів про роль РФ у війні

07 вересня 2020, 11:19 13
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Він повідомив про участь кадрових російських військових в координації дій найманців
Він повідомив про участь кадрових російських військових в координації дій найманців
Фото: з відкритих джерел
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Контррозвідника Служби безпеки України вивезла з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону терористичної організації "ДНР", який надав інформацію про злочини терористів і про російську агресію, що триває в регіоні.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресцентр СБУ.

Чоловік повідомив про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону", - йдеться у повідомленні.

Перевірка СБУ підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

З огляду на це, рішенням суду колишній боєвика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, після термінового засідання ТКГ українська делегація заявила, що поодинокі обстріли бойовиків не стануть підставою для зриву перемир'я на Донбасі.

ОРДЛО Донбас СБУ окупація бойовики
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