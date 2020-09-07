Криклій розкритикував Труханова за звіт щодо підйому Delfi

Танкер відбуксують в Чорноморськ

Танкер відбуксують в Чорноморськ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розкритикував мера Одеси Геннадія Труханова, який повідомив, що операція вийшла на фінальний етап і після відкачування води судно відбуксують в Чорноморськ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пост Труханового в Facebook.

"Ми перейшли до фінального етапу операції з підйому Delfi. На даний момент закінчується відкачування води з танкера. Після того як судно збалансують, його за допомогою баржі та буксиру відбуксують в Чорноморськ", - повідомив Труханов.

Труханов зазначив, що не сумнівається в тому, що всі ці роботи можна було організувати набагато раніше і не затягувати процес.

"Тому дуже радий, що питанням займаються фахівці, а не політичні діячі" - написав Геннадій Труханов.

При цьому в коментарі до посту міністр інфраструктури Владислав Криклій, який також вчора відзвітував про фінальної стадії операції, написав: "Пане мер, а при чому тут ви?"

Нагадаємо, за 6 вересня в Одесі так і не підняли затонулий майже рік тому танкер Delfi. Під вечір фахівці планували відкачування води.

Відомо, що 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на Delfi, а проти власника танкера відкрили справу.