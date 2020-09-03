Суд наклав арешт на Delfi, а проти власника танкера відкрили справу

Позов подало держпідприємство "Адміністрація морських портів України"

Позов подало держпідприємство "Адміністрація морських портів України"

Фото: Думська

Господарський суд Одеської області наклав арешт на майно компанії-судновласника Mister Drake PC - танкер Delfi, а проти компанії відкрили провадження - хочуть стягнути майже 2,4 млн грн збитків.

Про це передає RegioNews з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Позов подало держпідприємство "Адміністрація морських портів України": в ньому вказується, що через ліквідацію наслідків аварії судна українська компанія зазнала збитків у розмірі більше 2 млн грн, які і просить стягнути з власника Delfi.

Суд постановив задовольнити частково заяву ДП "АМПУ" в особі Адміністрації Одеського морського порту від 31 серпня 2020 року про забезпечення позову - накласти арешт на майно компанії - судновласника MISTER DRAKE PC з правом його переміщення чи віддалення ДП "АМПУ" або іншими особами за дорученням останнього", - йдеться в рішенні суду.

Адміністрація також вимагала заборонити іншим особам вчиняти будь-які дії щодо судна Delfi, пов`язані з його відчуженням та передачею.

Однак суд вирішив, що вжиття такого заходу забезпечення як заборона відповідачу вчиняти певні дії, а саме, відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, безоплатне користування судно Delfi, є втручанням у мирне володіння власником своїм майном та порушенням прав власника є неприпустимим та відмовився задовольняти ці вимоги АМПУ.

Нагадаємо, 14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити підіймати танкер.

Однак 26 серпня танкер Delfi нарешті поставили на рівний кіль.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що танкер Delfi, який застряг біля пляжу "Дельфін", відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня.