Криклий раскритиковал Труханова за отчет о подъеме Delfi

Танкер отбуксируют в Черноморск

Танкер отбуксируют в Черноморск

Министр инфраструктуры Владислав Криклий раскритиковал мэра Одессы Геннадия Труханова, который сообщил, что операция вышла на финальный этап и после откачки воды судно отбуксируют в Черноморск.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост Труханова в Facebook.

"Мы перешли к финальному этапу операции по подъёму Delfi. В данный момент заканчивается откачка воды из танкера. После того как судно сбалансируют, его с помощью баржи и буксира отбуксируют в Черноморск", - сообщил Труханов.

Труханов отметил, что не сомневается в том, что все эти работы можно было организовать гораздо раньше и не затягивать процесс.

"Поэтому очень рад, что вопросом занимаются специалисты, а не политические деятели" - написал Геннадий Труханов.

При этом в комментарии к посту министр инфраструктуры Владислав Криклий, который также вчера отчитался о финальной стадии операции, написал: "Товарищ мэр, а причем здесь вы?"

Напомним, за 6 сентября в Одессе так и не подняли затонувший почти год назад танкер Delfi. Под вечер специалисты планировали откачку воды.

Известно, что 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на Delfi, а против владельца танкера открыли дело.