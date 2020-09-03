В зоні ООС від початку доби зберігалася тиша — штаб
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не було, по всій лінії фронту спостерігалася тиша.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням”, - йдеться в повідомленні.
В штабі додали, що паралельно з виконанням бойових завдань, українські військові займалися локалізацією масштабних пожеж на території Луганської та Донецької областей.
Військовослужбовці Збройних Сил України пліч-о-пліч з представниками ДСНС та іншими підрозділами Об'єднаних сил відрізають шляхи поширення вогню в районах населених пунктів Станиця Луганська, Болотенне, Лобачеве, Лопаскіно, Кам’янка, Трьохізбенка, Золоте-3, Попасна та Новотроїцьке”, - розповіли в штабі ООС.
Зокрема, до гасіння пожежі було залучено необхідну кількість особового складу та військової техніки.
Нагадаємо, під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України, раніше його вважали безвісти зниклим