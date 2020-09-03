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Ситуація в ООС: зафіксовано один ворожий постріл з гранатомета
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03 вересня 2020, 08:14 8

Ситуація в ООС: зафіксовано один ворожий постріл з гранатомета

03 вересня 2020, 08:14 8
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Втрат серед українських військовослужбовців немає
Втрат серед українських військовослужбовців немає
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики здійснили провокацію поблизу Мар'їнки.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Неприцільним пострілом з підствольного гранатомету противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 03 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові та степові пожежі на Луганщині, що були спровоковані противником.

Під час гасіння пожежі, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали термічні опіки. Стан здоров’я обох воїнів – задовільний.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 3 випадки порушення режиму повного припинення вогню.

ОРДЛО Донбас ООС обстріл бойовики режим
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