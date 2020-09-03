Фокін вже каже, що його слова про Донбас перекрутили

Він звинувачує у всьому журналістів

Він звинувачує у всьому журналістів

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вітольд Фокін стверджує, що текст скандального інтервʼю, який він погодив із ресурсом "Страна", відрізняється від того, який було опубліковано.

Про це заявив представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, скандал довкола слів Фокіна про амністію бойовиків і особливий статус для всієї території Луганської й Донецької областей викликаний "непорозумінням".

"Він просто показав мені текст цього інтервʼю, який він погодив, і там справді є великі відмінності, скажімо, від того, що ми всі бачили", — сказав Гармаш.

Гармаш запевняє, що в первісній заяві Фокіна йшлося про амністію для всіх, крім активних учасників бойових дій, а особливий статус областей прирівнювався до зони пільгового оподаткування.

Втім, Гармаш ніяк не пояснив те, що сам Фокін після гучного скандалу висловив задоволення реакцією на його заяви.

"Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", — сказав він.

Раніше в інтерв'ю виданню "Страна" заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.