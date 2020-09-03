В зоне ООС с начала суток сохранялась тишина - штаб

Военные привлекались к тушению пожаров на территории Луганской области

Военные привлекались к тушению пожаров на территории Луганской области

Фото: flickr

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было, по всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что параллельно с выполнением боевых задач, украинские военные занимались локализацией масштабных пожаров на территории Луганской и Донецкой областей.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня в районах населенных пунктов Станица Луганская, Болотенное, Лобачево, Лопаскино, Каменка, Трехизбенка, Золотое-3, Попасная и Новотроицкое" , - рассказали в штабе ООС.

В частности, к тушению пожара было привлечено необходимое количество личного состава и военной техники.

Напомним, во время ликвидации пожара на Луганщине погиб защитник Украины, раньше его считали без вести пропавшим.