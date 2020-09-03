ТКГ погодила нові ділянки для розмінування та розведення сил на Донбасі

На яких саме дільницях планують провести розведення сил, поки не розголошують

На яких саме дільницях планують провести розведення сил, поки не розголошують

Фото: з відкритих джерел

На засіданні в середу, 2 вересня, Тристороння контактна група погодила 4 нових ділянки розведення сил і засобів на Донбасі, а також 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Також групі з питань безпеки поставили завдання розробити детальний план і фіналізувати проєкт доповнення до рамкового рішення ТКГ про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року.

На яких саме дільницях планують в майбутньому провести розведення сил, поки не розголошують.

Також сторони повністю узгодили рамкове рішення щодо протимінної діяльності, яка стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Крім цього, ТКГ погодила координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України. При цьому, 20 ділянку поблизу Золотого будуть розміновувати в рамках проведення робіт по відкриттю додаткового КПВВ в цьому районі.

Розмінування ділянки поблизу Золотого попередньо заплановано на листопад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасника української делегації Вітольда Фокіна можуть запросити в Раду через заяву про Донбас.