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03 вересня 2020, 09:11 2

ТКГ погодила нові ділянки для розмінування та розведення сил на Донбасі

03 вересня 2020, 09:11 2
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На яких саме дільницях планують провести розведення сил, поки не розголошують
На яких саме дільницях планують провести розведення сил, поки не розголошують
Фото: з відкритих джерел
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На засіданні в середу, 2 вересня, Тристороння контактна група погодила 4 нових ділянки розведення сил і засобів на Донбасі, а також 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Також групі з питань безпеки поставили завдання розробити детальний план і фіналізувати проєкт доповнення до рамкового рішення ТКГ про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року.

На яких саме дільницях планують в майбутньому провести розведення сил, поки не розголошують.

Також сторони повністю узгодили рамкове рішення щодо протимінної діяльності, яка стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Крім цього, ТКГ погодила координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України. При цьому, 20 ділянку поблизу Золотого будуть розміновувати в рамках проведення робіт по відкриттю додаткового КПВВ в цьому районі.

Розмінування ділянки поблизу Золотого попередньо заплановано на листопад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасника української делегації Вітольда Фокіна можуть запросити в Раду через заяву про Донбас.

ОРДЛО Донбас перемовини ТКГ бойовики
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