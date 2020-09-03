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03 сентября 2020, 14:38 3

Страшные пожары на Харьковщине: пострадали уже 33 человека

03 сентября 2020, 14:38 3
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В результате пожаров в Харьковской области пострадали 33 человека. Также огнем было повреждено 22 домохозяйства.

Об этом на брифинге в Харьковской области заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Он добавил, что сегодня состоится заседание специальной комиссии, на которой будет принято решение о выплате компенсаций пострадавшим от пожаров, а также оценена сумма ущерба.

"На этот момент времени 22 домохозяйства пострадали от огня - в той или иной степени уничтожены огнем. 33 человека являются пострадавшими", - сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что правительство готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Также стала известна предварительная причина пожаров на Харьковщине.

Харьковская область пожар спасатели Украина область
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