Страшные пожары на Харьковщине: пострадали уже 33 человека

У президента пообещали помочь людям

У президента пообещали помочь людям

ГСЧС

В результате пожаров в Харьковской области пострадали 33 человека. Также огнем было повреждено 22 домохозяйства.

Об этом на брифинге в Харьковской области заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Он добавил, что сегодня состоится заседание специальной комиссии, на которой будет принято решение о выплате компенсаций пострадавшим от пожаров, а также оценена сумма ущерба.

"На этот момент времени 22 домохозяйства пострадали от огня - в той или иной степени уничтожены огнем. 33 человека являются пострадавшими", - сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что правительство готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Также стала известна предварительная причина пожаров на Харьковщине.