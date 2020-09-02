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02 сентября 2020, 19:00 4

Зеленский созвал срочное совещание из-за пожаров на Харьковщине и Луганщине

02 сентября 2020, 19:00 4
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Спасатели отчитались о ходе ликвидации пожаров
Фото: ОП Facebook
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Президент Украины подчеркнул, что должен получать оперативную информацию по пожарам и будет держать ситуацию на контроле.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Представители ГСЧС сообщили Главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил.

На Харьковщине организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Предварительная причина пожара – возгорание свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине. За...

Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 2 сентября 2020 г.

Напомним, на Харьковщине горит 400 га леса. Сгорело 8 домов, эвакуируют людей из близлежащих сел.

Кроме того, масштабный лесной пожар ликвидируют также в зоне ООС на Луганщине.

Владимир Зеленский пожар спасатели президент ГСЧС Харьковская область Луганская область Совещание
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