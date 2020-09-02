Зеленский созвал срочное совещание из-за пожаров на Харьковщине и Луганщине
Президент Украины подчеркнул, что должен получать оперативную информацию по пожарам и будет держать ситуацию на контроле.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.
Представители ГСЧС сообщили Главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил.
На Харьковщине организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.
Предварительная причина пожара – возгорание свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.
Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", – сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине. За...Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 2 сентября 2020 г.
Напомним, на Харьковщине горит 400 га леса. Сгорело 8 домов, эвакуируют людей из близлежащих сел.
Кроме того, масштабный лесной пожар ликвидируют также в зоне ООС на Луганщине.