У Миколаєві День міста пройде без традиційного параду

12 вересня Миколаєву виповнюється 231 рік

12 вересня Миколаєву виповнюється 231 рік

Фото: Facebook

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що цього року святкування Дня міста пройде із дотриманням вимог карантину і буде скромнішим, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, передає RegioNews.

Цього року не буде вже традиційного параду. Також вздовж Соборної не стоятимуть виставки районів міста, закладів культури, спорту, освіти", – розповів він.

Міський голова додав, що святкування відбудеться у всіх районах міста і на всіх майданчиках. Він запевнив, що будуть дотримані всі заходи безпеки, івлада міста несе за це відповідальність.

До того ж, чимало заходів, в тому числі великий вечірній концерт на головній площі міста, будуть транслюватися і показуватися на телеканалі”, - додав Сенкевич.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях скасували всі святкові заходи до Дня незалежності, місто потрапило до "червоної" зони карантину.