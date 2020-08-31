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31 серпня 2020, 13:22 3

У Миколаєві День міста пройде без традиційного параду

31 серпня 2020, 13:22 3
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12 вересня Миколаєву виповнюється 231 рік
Фото: Facebook
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Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що цього року святкування Дня міста пройде із дотриманням вимог карантину і буде скромнішим, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, передає RegioNews.

Цього року не буде вже традиційного параду. Також вздовж Соборної не стоятимуть виставки районів міста, закладів культури, спорту, освіти", – розповів він.

Міський голова додав, що святкування відбудеться у всіх районах міста і на всіх майданчиках. Він запевнив, що будуть дотримані всі заходи безпеки, івлада міста несе за це відповідальність.

До того ж, чимало заходів, в тому числі великий вечірній концерт на головній площі міста, будуть транслюватися і показуватися на телеканалі”, - додав Сенкевич.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях скасували всі святкові заходи до Дня незалежності, місто потрапило до "червоної" зони карантину.

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