Україна скасувала заборону на перетин КПВВ з Кримом

Їх закрили 8 серпня для запобігання поширення коронавірусу

Їх закрили 8 серпня для запобігання поширення коронавірусу

Фото: Facebook

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про припинення дії обмежень перетину пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом.

Про це повідомляє Представництво президента в Автономній Республіці Крим, передає RegioNews.

За даними представництва, дія обмежень буде припинена з 00:00 29 серпня.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України 26 серпня 2020 року, починаючи з 00:00 29 серпня (субота) припиняє дію Розпорядження №979 "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що повний текст рішення буде опублікований 27 серпня, після чого будуть надані деталі процедури перетину КПВВ.



Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що Україна закриває пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом. Це пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом на півострові.