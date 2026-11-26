Фото: БЕБ

У Чернівцях викрили групу осіб, яка організувала незаконне зберігання та оптовий продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом 2026 року на території Чернівців діяла схема незаконного збуту алкоголю та тютюнових виробів. Серед продукції були спиртні напої, незаконно виготовлений кальянний тютюн і сигарети відомих міжнародних брендів.

Товар продавали оптовими партіями, відправляючи його через поштові відділення покупцям у різні регіони України. При цьому учасники схеми приховували свою діяльність та ухилялися від сплати податків.

Незаконну продукцію зберігали в орендованому складському приміщенні. Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили:

4 674 кг кальянного тютюну;

27 338 пачок сигарет;

600 пляшок алкоголю без марок акцизного податку;

транспортний засіб, який використовували для перевезення підакцизної продукції.

Загальна орієнтовна вартість вилученого майна та товарів становить 35 млн грн.

Кримінальне провадження розслідують за ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, на Тернопільщині правоохоронці викрили групу осіб, які організували масштабне незаконне виробництво та збут тютюну. Під час обшуків вилучили понад 15 тонн тютюнової сировини та обладнання для її переробки.