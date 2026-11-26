Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерховий житловий будинок загинуло подружжя

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, загиблими є 37-річна жінка та 38-річний чоловік. У момент влучання ворожого БпЛА вони перебували у квартирі в Новобаварському районі міста.

Російський удар спричинив пожежу в оселі 16-поверхового будинку.

Нагадаємо, зранку 26 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. Відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.

За даними ДСНС, у місті внаслідок російських ударів безпілотниками пошкоджено житлові будинки, лікарню, спортивний заклад, торговельні об'єкти та автозаправну станцію.