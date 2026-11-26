У Харкові внаслідок удару російського дрона загинуло подружжя
У Харкові внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерховий житловий будинок загинуло подружжя
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, загиблими є 37-річна жінка та 38-річний чоловік. У момент влучання ворожого БпЛА вони перебували у квартирі в Новобаварському районі міста.
Російський удар спричинив пожежу в оселі 16-поверхового будинку.
Нагадаємо, зранку 26 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. Відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.
За даними ДСНС, у місті внаслідок російських ударів безпілотниками пошкоджено житлові будинки, лікарню, спортивний заклад, торговельні об'єкти та автозаправну станцію.
Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщину: пошкоджені АЗС, ТЦ та підприємствоВсі новини »
26 листопада 2026, 07:58У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку: загинули двоє людей
26 листопада 2026, 07:45Росіяни атакували Запоріжжя та область: 18 людей поранено, серед них троє дітей
26 листопада 2026, 07:39
23 листопада 2026
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
Три плантації конопель і понад 82 кг канабісу: на Дніпропетровщині викрили наркогрупу
26 листопада 2026, 11:58Гарантії безпеки для України без вступу до НАТО: у чому головна загроза
26 листопада 2026, 11:56Росіяни атакували ринок на Харківщині: виникла масштабна пожежа
26 листопада 2026, 11:43У Чернівцях орендар убив 79-річну власницю будинку та підпалив її оселю
26 листопада 2026, 11:27У Києві розшукують водія, який збив жінку та залишив місце ДТП
26 листопада 2026, 11:25Хотів утекти на мотоциклі: український Vampir наздогнав окупанта на Донеччині
26 листопада 2026, 11:14Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у семи областях, – Міненерго
26 листопада 2026, 10:57Росіяни вдарили по відділенню пошти на Донеччині: є загибла та поранені
26 листопада 2026, 10:46"Медова пастка" від російських спецслужб: військовий зі Львова зливав позиції ЗСУ
26 листопада 2026, 10:45Політична некомпетентність як загроза національній безпеці
26 листопада 2026, 10:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Всі блоги »