Призначено нового очільника "Укрзалізниці”: рішення Кабміну

Він переміг у конкурсі на посаду голови компанії

Він переміг у конкурсі на посаду голови компанії

Фото: Facebook

Відповідне рішення Уряд прийняв під час засіданні 26 серпня, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Жмак переміг у конкурсі на посаду голови "Укрзалізниці" і пройшов усі співбесіди.

Керівника "Укрзалізниці" тут немає. Пропонується формально його погодити, тому що наглядова рада обрала, законні процедури всі пройдено. Всі співбесіди він пройшов. І з профільним міністерством, і я мав не одну співбесіду з усіма кандидатами, зокрема з паном Жмаком. Тому пропоную підтримати", - сказав Шмигаль.

Відомо, що Володимир Жмак у травні 2019 року був призначений членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

З 2015 по 2016 рік він обіймав посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Обіймав керівні посади в структурах групи "ТНК-BP".

Також Жмак працював радником президента української компанії "Київстар".

Нагадаємо, у лютому 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалила рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії.