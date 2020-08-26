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26 серпня 2020, 15:59 13

Призначено нового очільника "Укрзалізниці”: рішення Кабміну

26 серпня 2020, 15:59 13
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Він переміг у конкурсі на посаду голови компанії
Він переміг у конкурсі на посаду голови компанії
Фото: Facebook
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Кабінет Міністрів призначив Володимира Жмака на посаду голови правління "Укрзалізниці".

Відповідне рішення Уряд прийняв під час засіданні 26 серпня, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Жмак переміг у конкурсі на посаду голови "Укрзалізниці" і пройшов усі співбесіди.

Керівника "Укрзалізниці" тут немає. Пропонується формально його погодити, тому що наглядова рада обрала, законні процедури всі пройдено. Всі співбесіди він пройшов. І з профільним міністерством, і я мав не одну співбесіду з усіма кандидатами, зокрема з паном Жмаком. Тому пропоную підтримати", - сказав Шмигаль.

Відомо, що Володимир Жмак у травні 2019 року був призначений членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

З 2015 по 2016 рік він обіймав посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Обіймав керівні посади в структурах групи "ТНК-BP".

Також Жмак працював радником президента української компанії "Київстар".

Нагадаємо, у лютому 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалила рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії.

Кабмін призначення Укрзализныця засідання Деніс Шмигаль
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