Фото: СБУ

СБУ затримала мобілізованого військовослужбовця зі Львова, який передавав російським спецслужбам інформацію про розташування українських військових на Донеччині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Для вербування чоловіка окупанти використали так звану "медову пастку".

За даними слідства, російські спецслужбісти створили за допомогою штучного інтелекту фотографії неіснуючих дівчат, а також фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соціальних мереж.

Через ці профілі вони встановили контакт із мобілізованим львів'янином, який шукав близьких стосунків в інтернеті. Після налагодження спілкування військовий почав передавати ворогу координати українських позицій в обмін на обіцянку особистої зустрічі.

Зокрема, одна з його інтернет-знайомих представилася медикинею Національної гвардії та пообіцяла побачення, якщо чоловік надасть координати своєї бригади на Слов'янському напрямку.

Крім того, фігурант фотографував на телефон місця розташування особового складу, склади боєприпасів і скупчення військової техніки українського підрозділу.

Співробітники СБУ завчасно викрили інформатора та затримали його за місцем проходження військової служби. Також правоохоронці вжили заходів для убезпечення позицій Сил оборони, які могли перебувати в зоні розвідувальної діяльності затриманого.

Під час обшуків у військового вилучили смартфон із доказами передачі інформації російській стороні.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як відомо, влітку в СБУ заявили про активізацію спроб російських спецслужб ліквідувати українських військових через "медові пастки". За даними відомства, з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким спробам.

Наразі правоохоронці розслідують 21 кримінальне провадження за фактами отруєння 23 українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб.