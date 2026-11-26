Фото: AFP

Росія має утримуватися від дій, які можуть навмисно або ненавмисно розширити її війну проти України на інші країни. Про це йдеться у спільній заяві генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви оприлюднила пресслужба Північноатлантичного альянсу, передає RegioNews.

Трамп і Рютте зустрілися ввечері 25 листопада в резиденції Мар-а-Лаго, яку часто називають "Південним Білим домом". Зустріч сторони охарактеризували як надзвичайно плідну.

Під час переговорів обговорили війну Росії проти України, конфлікт в Ірані, а також спільні досягнення союзників по НАТО.

"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту", – йдеться у спільній заяві.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням оборони. Зокрема, Трамп і Рютте наголосили на важливості подальшого збільшення оборонних витрат та інвестицій в оборонно-промислову базу як у США, так і в країнах НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський допустив можливість тристоронньої зустрічі України, США та Росії на полях саміту G20. Водночас офіційного запрошення на саміт Україна поки не отримала.

Читайте також: У Кремлі зосереджені виключно на продовженні війни