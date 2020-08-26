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26 серпня 2020, 17:46 6

Борги по зарплатах "Південмашу”: Кабмін виділив понад 200 мільйонів

26 серпня 2020, 17:46 6
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Також Уряд затвердив порядок використання коштів
Також Уряд затвердив порядок використання коштів
Фото: flickr
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Кабінет Міністрів виділив фінансову підтримку на погашення заборгованості з виплати зарплат для заводу “Південмаш”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає RegioNews.

Урядом прийнято рішення щодо затвердження Порядку використання коштів для фінансової підтримки державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”, - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, із бюджету буде перераховано 210 мільйонів гривень, вони покриють усі борги підприємства по зарплатах.

Проект виділення коштів було розроблено на виконання Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік”, який парламент ухвалив 14 липня.

Фінансове оздоровлення та безперебійне функціонування підприємства дозволить здійснити подальший розвиток та підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку космічного машинобудування та озброєнь”, - сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо Уряд планує перезапустити промисловість у найближчі два роки.

Кабмін финансирование зарплати бюджет Южмаш
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