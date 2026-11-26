Фото: ДСНС

Увечері 25 листопада російські війська атакували безпілотником відділення пошти у селищі Билбасівка Слов'янської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень.

Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували на площі 350 кв. м.

Через загрозу повторних обстрілів та високу активність російських безпілотників вогнеборці були змушені призупинити гасіння пожежі.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки балістичними ракетами на Київ у ніч на 26 листопада постраждали семеро людей.