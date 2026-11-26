На Чернігівщині рятувальники ліквідували пожежі після російських атак
Ворожі війська завдали ударів по приватних домоволодіннях у Чернігівському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок атак виникли пожежі. Загорілися житлові будинки та господарські будівлі.
Рятувальники ліквідували пожежі.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки балістичними ракетами на Київ у ніч на 26 листопада постраждали семеро людей.
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