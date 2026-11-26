Хотів утекти на мотоциклі: український Vampir наздогнав окупанта на Донеччині
На Покровському напрямку українські оператори безпілотників за допомогою важкого гексакоптера Vampir знищили російського штурмовика, який намагався прорватися до позицій Сил оборони на мотоциклі
Про це повідомили у зведеному підрозділі Національної поліції України "Стрілецькі", передає RegioNews.
Під час патрулювання території оператори безпілотних систем виявили російського військового, який рухався на мотоциклі в напрямку позицій, утримуваних українськими захисниками.
Для його переслідування бійці застосували важкий гексакоптер Vampir. Безпілотник наздогнав російського штурмовика, після чого оператор скинув боєприпас.
У результаті удару окупанта було знищено.
Нагадаємо, українські військові показали свіжі кадри з фронту. Дрони атакували позиції росіян. На кадрах можна побачити роботу військових бригади "Химера".