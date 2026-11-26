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На Покровському напрямку українські оператори безпілотників за допомогою важкого гексакоптера Vampir знищили російського штурмовика, який намагався прорватися до позицій Сил оборони на мотоциклі

Про це повідомили у зведеному підрозділі Національної поліції України "Стрілецькі", передає RegioNews.

Під час патрулювання території оператори безпілотних систем виявили російського військового, який рухався на мотоциклі в напрямку позицій, утримуваних українськими захисниками.

Для його переслідування бійці застосували важкий гексакоптер Vampir. Безпілотник наздогнав російського штурмовика, після чого оператор скинув боєприпас.

У результаті удару окупанта було знищено.

Нагадаємо, українські військові показали свіжі кадри з фронту. Дрони атакували позиції росіян. На кадрах можна побачити роботу військових бригади "Химера".