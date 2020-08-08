Україна закриває пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом

Це пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом на півострові

Це пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом на півострові

Фото: Офіс президента

Україна закриває контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, передає RegioNews.

Воно спрямоване на запобігання розповсюдження на території України коронавірусу. Згідно з рішенням уряду, пункти пропуску не працюватимуть з 9 по 30 серпня.

Пропуск через КПВВ буде дозволений на в'їзд для українців та членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму.

Виїзд з тимчасово окупованої території Криму іноземців та осіб без громадянства здійснюватись за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції.

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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін проведе позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.