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Кабінет Міністрів продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог із захисту працівників і відвідувачів під час повітряної тривоги жовтого рівня

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки, передає RegioNews.

Це означає, що підприємства, які ще не облаштували укриття або не забезпечили доступ до них, зможуть продовжувати роботу за погодженням із працівниками та за умови дотримання заходів безпеки.

У Міністерстві економіки зазначили, що рішення напрацювали спільно з представниками бізнесу та з урахуванням рекомендацій Верховної Ради.

Уряд пояснює, що прагне забезпечити безперервну роботу підприємств і збереження робочих місць, водночас наголошуючи, що безпека людей залишається пріоритетом.

Які вимоги діятимуть із 5 червня 2027 року?

Після завершення перехідного періоду запровадять диференційований підхід залежно від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті:

До 20 осіб включно – обов'язкове укриття не вимагатиметься. Водночас підприємства повинні забезпечити оповіщення, інформування про доступні укриття, погодження з працівниками та організаційні заходи безпеки.

Від 21 до 99 осіб – необхідно забезпечити доступ до укриття, безпечного простору або, за визначених умов, найбільш захищеного внутрішнього приміщення.

100 і більше осіб – обов'язковий доступ до готового укриття достатньої місткості.

Окремі винятки передбачені для підприємств, які об'єктивно не можуть облаштувати укриття, а також для постачальників товарів і послуг першої необхідності. Вони зможуть працювати за умови дотримання встановлених заходів безпеки.

До завершення перехідного періоду уряд планує продовжити консультації з парламентарями та представниками бізнесу для напрацювання довгострокового рішення, яке враховуватиме інтереси підприємців і безпеку людей.

Нагадаємо, раніше перехідний період для бізнесу, був розрахований лише до 4 грудня 2026 року. Після цього підприємства, які не мали власного або доступного поблизу укриття, мали б припиняти роботу під час оголошення повітряної тривоги жовтого рівня.

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