В Україні можуть приватизувати "Нафтогаз" та "Укрпошту": що відомо

На приватизацію може бути виставлено менше 50% найбільших державних підприємств

На приватизацію може бути виставлено менше 50% найбільших державних підприємств

Сайт КМУ

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Документ буде поданий у Верховну Раду.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 26 серпня, повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Украина".

Проєкт закону був підготовлений на засідання 12 серпня, але тоді був знятий з розгляду. Остаточний варіант тексту законопроєкту відсутній на Урядовому порталі.

На засіданні уряду міністр економіки Сергій Петрашко озвучив кількість об’єктів, які не підлягають приватизації. Ця кількість збігається з переліком, який пропонувалося ухвалити два тижні тому, за пунктами 1 та 2. Але кількість відрізняється за пунктами 3 та 4.

Законопроєктом пропонується затвердити переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема:

перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% + 1 акція та не підлягає приватизації (додаток 1) - 9 об'єктів. До нього увійшли НАК "Нафтогаз України" та "Укрпошта".

перелік господарських товариств та об’єднань, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних комерційних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації (додаток 2) - 74 об'єктів. До списку входили "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Оператор газотранспортної системи України", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

перелік об'єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації (додаток 3) - 474 об'єктів (на засіданні 12 серпня планувалося включити 116 обєктів).

перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства (додаток 4) - 102 об'єктів (на засіданні 12 серпня планувалося включити 105 об'єктів).

Як відомо, 12 серпня Кабінет міністрів схвалив програму приватизації спиртзаводів.

21 серпня повідомлялося, що Фонд держмайна виставить на продаж перші 18 спиртзаводів.