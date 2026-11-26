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Внаслідок російських атак на об'єкти енергетики станом на ранок 26 листопада частина споживачів у семи областях України залишилася без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики проводять ремонтні та відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Повторні російські атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад і збільшують час відновлення електропостачання.

Протягом 26 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400 та 113 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 20 локаціях.