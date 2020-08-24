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24 серпня 2020, 11:38 3

Рятувальники попередили про нову загрозу підтоплення на Закарпатті

24 серпня 2020, 11:38 3
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Можливі зсуви ґрунту і підняття води в річках
Можливі зсуви ґрунту і підняття води в річках
Фото: ДСНС
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24 серпня в населених пунктах Закарпатської області можливі підтоплення, вода в річках може піднятися на 1,3 метри.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У першу половину 24 серпня на малих водотоках річок Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0.3-1.3 метра. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого і схильного стоку", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають, що очікується затоплення низин в населених пунктах.

Крім цього, існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого дощами ґрунту.

Нагадаємо, у курортній Кирилівці затопило 10 баз відпочинку. Рятувальники відкачують воду, а відпочиваючі добираються до пляжу по коліно у воді.

Закарпаття рятувальники ДСНС Повінь повінь
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