Рятувальники попередили про нову загрозу підтоплення на Закарпатті
Можливі зсуви ґрунту і підняття води в річках
Можливі зсуви ґрунту і підняття води в річках
24 серпня в населених пунктах Закарпатської області можливі підтоплення, вода в річках може піднятися на 1,3 метри.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У першу половину 24 серпня на малих водотоках річок Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0.3-1.3 метра. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого і схильного стоку", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники попереджають, що очікується затоплення низин в населених пунктах.
Крім цього, існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого дощами ґрунту.
Нагадаємо, у курортній Кирилівці затопило 10 баз відпочинку. Рятувальники відкачують воду, а відпочиваючі добираються до пляжу по коліно у воді.
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