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На Донбасі від початку доби зберігається тиша
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21 серпня 2020, 17:31 1

На Донбасі від початку доби зберігається тиша

21 серпня 2020, 17:31 1
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Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, сьогодні, в рамках виконання завдання за результатами оперативно-пошукових заходів, у с. Юріївка Донецької області виявлено дві схованки з підозрілими предметами, схожими на боєприпаси чи вибухові речовини. За виявленими фактами було викликано вибухотехніків ДСНС, які ідентифікували близько десяти вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкові міни ТМ-62 та постріли до ручного протитанкового гранатомету. Тривають слідчі дії.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі: зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС зброя військові обстріли штаб ДСНС
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