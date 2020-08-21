На Донбасі від початку доби зберігається тиша
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.
Зокрема, сьогодні, в рамках виконання завдання за результатами оперативно-пошукових заходів, у с. Юріївка Донецької області виявлено дві схованки з підозрілими предметами, схожими на боєприпаси чи вибухові речовини. За виявленими фактами було викликано вибухотехніків ДСНС, які ідентифікували близько десяти вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкові міни ТМ-62 та постріли до ручного протитанкового гранатомету. Тривають слідчі дії.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі: зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.