На Донбасі від початку доби зберігається тиша

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень

Фото: Facebook

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, сьогодні, в рамках виконання завдання за результатами оперативно-пошукових заходів, у с. Юріївка Донецької області виявлено дві схованки з підозрілими предметами, схожими на боєприпаси чи вибухові речовини. За виявленими фактами було викликано вибухотехніків ДСНС, які ідентифікували близько десяти вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкові міни ТМ-62 та постріли до ручного протитанкового гранатомету. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі: зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.