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21 серпня 2020, 21:05 3

У святкові дні безпеку на вулицях забезпечуватимуть 4,5 тисячі поліцейських

21 серпня 2020, 21:05 3
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Починають функціонувати створені МВС ситуаційні центри
Починають функціонувати створені МВС ситуаційні центри
Фото: МВС
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У зв’язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ України переходять на посилений варіант несення служби.

Про це пише RegioNews з посиланням на МВС України.

Починають функціонувати ситуаційні центри. Ми готуємося до забезпечення громадської безпеки та залучаємо до безпекових заходів 4,5 тисячі правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наша позиція – максимальна толерантність та діалог. Водночас – негайне реагування та рішучість при порушенні правопорядку та виникненні різних провокацій", – повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Чиновник також наголосив на необхідності дотримання заходів безпеки у зв’язку із розповсюдження коронавірусної інфекції.

Голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку.

Вже сьогодні ввечері підсилюємо патрульні наряди у місцях запланованих заходів. До несення служби для профілактики вчинення правопорушень, зокрема кишенькових крадіжок, також будуть залучені оперативні підрозділи", – повідомив Андрій Крищенко.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, як Київ святкуватиме День Незалежності.

Нацгвардія порядок МВС ДСНС Нацполіція охорона День незалежності
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