В курортній Кирилівці затопило 10 баз відпочинку
Рятувальники відкачують воду, а відпочиваючі добираються до пляжу по коліно у воді
Рятувальники відкачують воду, а відпочиваючі добираються до пляжу по коліно у воді
Через сильну зливу на запорізькому курорті затопило 10 баз відпочинку на Федотовій косі. Рівень води піднявся від 25 до 30 см.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС в Запорізькій області.
Найбільше дісталося базам відпочинку, які знаходяться в низині в декількох десятках метрів від берегової лінії. Подібна ситуація спостерігається практично кожен рік після випадання сильних опадів, зазначають рятувальники.
Нагадаємо, вчора в Івано-Франківську через сильний дощ сталося підтоплення вулиць міста. А в Закарпатській області через негоду знову підтоплені деякі села.
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