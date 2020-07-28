В курортній Кирилівці затопило 10 баз відпочинку

Рятувальники відкачують воду, а відпочиваючі добираються до пляжу по коліно у воді

Рятувальники відкачують воду, а відпочиваючі добираються до пляжу по коліно у воді

Фото: ДСНС

Через сильну зливу на запорізькому курорті затопило 10 баз відпочинку на Федотовій косі. Рівень води піднявся від 25 до 30 см.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС в Запорізькій області.

Найбільше дісталося базам відпочинку, які знаходяться в низині в декількох десятках метрів від берегової лінії. Подібна ситуація спостерігається практично кожен рік після випадання сильних опадів, зазначають рятувальники.

Нагадаємо, вчора в Івано-Франківську через сильний дощ сталося підтоплення вулиць міста. А в Закарпатській області через негоду знову підтоплені деякі села.