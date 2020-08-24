Спасатели предупредили о новой угрозе подтоплений на Закарпатье

Возможны оползни и поднятие воды в реках

Возможны оползни и поднятие воды в реках

Фото: ГСЧС

24 августа в населенных пунктах Закарпатской области возможны подтопления, вода в реках может подняться на 1,3 метра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В первую половину 24 августа на малых водотоках рек Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0.3-1.3 метра. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что ожидается затопление низин в населенных пунктах.

Кроме этого, существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной дождями почвы.

Напомним, в курортной Кирилловке затопило 10 баз отдыха. Спасатели откачивают воду, а отдыхающие добираются к пляжу по колено в воде.