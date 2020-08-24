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24 августа 2020, 11:38 4

Спасатели предупредили о новой угрозе подтоплений на Закарпатье

24 августа 2020, 11:38 4
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Возможны оползни и поднятие воды в реках
Возможны оползни и поднятие воды в реках
Фото: ГСЧС
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24 августа в населенных пунктах Закарпатской области возможны подтопления, вода в реках может подняться на 1,3 метра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В первую половину 24 августа на малых водотоках рек Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0.3-1.3 метра. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что ожидается затопление низин в населенных пунктах.

Кроме этого, существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной дождями почвы.

Напомним, в курортной Кирилловке затопило 10 баз отдыха. Спасатели откачивают воду, а отдыхающие добираются к пляжу по колено в воде.

Закарпатье спасатели ГСЧС Наводнение паводки
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