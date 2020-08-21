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21 серпня 2020, 20:17 5

У Єрмака всіх нардепів-"Слуг народу" зобов'язали бути присутніми на святкуванні Дня незалежності

21 серпня 2020, 20:17 5
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Офіс Президента вимагає, щоб всі депутати "Слуги народу" в День Незалежності були присутні на урочистостях на Софійській площі.

Про це виданню Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел, інформує RegioNews.

Видання опублікувало програму фракції "Слуг народу" на 23-25 серпня, в якому червоним кольором виділено зауваження про обов'язкову явку депутатів на Софійську площу і в сесійний зал Верховної Ради.

Присутність народних депутатів на урочистому заході до Дня Незалежності України є обов'язковим і знаходиться на особистому контролі у Президента України", - зазначено в тексті червоним кольором.

Нижче таке ж зауваження стосується позачергової сесії Верховної Ради 25 серпня.

Нагадаємо, наближені до Офісу президента люди вимагали звільнення членів і голови ЦВК.

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Слуга народа нардепи партія фракція президент Володимир Зеленський Офіс президента Андрій Єрмак День незалежності 24 серпня свято сесія Верховна Рада
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