У Єрмака всіх нардепів-"Слуг народу" зобов'язали бути присутніми на святкуванні Дня незалежності
Офіс Президента вимагає, щоб всі депутати "Слуги народу" в День Незалежності були присутні на урочистостях на Софійській площі.
Про це виданню Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел, інформує RegioNews.
Видання опублікувало програму фракції "Слуг народу" на 23-25 серпня, в якому червоним кольором виділено зауваження про обов'язкову явку депутатів на Софійську площу і в сесійний зал Верховної Ради.
Присутність народних депутатів на урочистому заході до Дня Незалежності України є обов'язковим і знаходиться на особистому контролі у Президента України", - зазначено в тексті червоним кольором.
Нижче таке ж зауваження стосується позачергової сесії Верховної Ради 25 серпня.
Нагадаємо, наближені до Офісу президента люди вимагали звільнення членів і голови ЦВК.
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