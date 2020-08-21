В праздничные дни безопасность на улицах будут обеспечивать 4,5 тысячи полицейских

Начинают функционировать созданные МВД ситуационные центры

Начинают функционировать созданные МВД ситуационные центры

Фото: МВД

В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на МВД Украины.

Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к мерам безопасности 4,5 тысячи правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция – максимальная толерантность и диалог. В то же время – немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций", – сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Чиновник также подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.

Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в частности карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", – сообщил Андрей Крищенко.

Напомним, в КГГА рассказали, как Киев будет праздновать День Независимости.