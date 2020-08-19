У КМДА розповіли, як Київ святкуватиме День Незалежності

Міська влада затвердила відповідний план заходів

Міська влада затвердила відповідний план заходів

Фото: flickr

Під час святкування 29-ї річниці незалежності України і Дня Державного Прапора у Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Відповідно до затвердженого плану святкування, з 21 серпня до 20 листопада на Майдані Незалежності проведуть виставковий проект до Дня Героїв Небесної Сотні "Століття незламних”.

23 серпня біля будівлі Київської міської ради та у районах міста проведуть урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня проведуть молебні за Україну та український народ. У районах міста цього дня покладатимуть квіти до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення.

24 серпня заплановані урочисті заходи за участю керівництва держави та міста.

У КМДА нагадали, що напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного Прапора України. Традиційно, з нагоди свята центральну частину столиці прикрасять святковою ілюмінацією.

Крім цього, 23-24 серпня можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів у центральній частині міста.

У Києві також будуть проходити різноманітні культурні заходи. Зокрема, з 20 серпня до 4 вересня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця” буде працювати фотовиставка до Дня Незалежності "Україно моя”.

23 серпня у парку імені Тараса Шевченка усі охочі зможуть відвідати творчий фестиваль "З Україною в серці”.

А 24 серпня відбудеться відеоекскурс "Україно, ти потрібна мені” у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.

Нагадаємо, у Київській області вирішили обмежити проведення релігійних свят, влада області провела онлайн-зустріч із представниками духовенства.