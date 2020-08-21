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21 серпня 2020, 16:09 1

СБУ попередила привласнення майна дитячого санаторію "Хаджибей" на понад 50 мільйонів гривень

21 серпня 2020, 16:09 1
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Служба безпеки України завадила привласненню майна «Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію «Хаджибей», який належить Міністерству охорони здоров`я, на понад 50 мільйонів гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, зловмисники намагалися незаконно заволодіти всім майном лікувального закладу, що розташований в економічно привабливій зоні на березі Чорного моря та спеціалізується на реабілітації дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Оперативники спецслужби встановили, що за ініціативою посадовців МОЗ України у 2007 році керівництво санаторію уклало інвестиційний договір із приватним підприємцем на зведення бази відпочинку у селі Холодна Балка на узбережжі Хаджибейського лиману.

За умовами контракту інвестор зобов`язався виконати весь комплекс проектно-будівельних робіт, а також профінансувати реконструкцію інших корпусів оздоровниці: газифікацію, капітальний ремонт та придбати для закладу автотранспорт. Після виконання договору санаторій мав передати зведену базу відпочинку разом із землею у власність комерційній фірмі.

Попри те, що будівельні роботи так і не були розпочаті, у 2018 році інвестор вирішив відсудити ділянку у курортній зоні та інше майно оздоровниці.

Ініційована СБУ перевірка зафіксувала, що такі дії суперечать вітчизняному законодавству з інвестиційної діяльності та управління об'єктами державної власності. Крім того вказаний договір не був погоджений з Фондом державного майна України.

Через спробу незаконного заволодіння державною власністю розпочато провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ заблокувала канал незаконних соцвиплат бойовикам з держбюджету .

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